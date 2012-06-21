Практично відразу, як стало відомо про небезпеку зараження коронавірусом, Google попросила усіх своїх співробітників з США попрацювати з дому протягом місяця. Надалі «канікули» розтягнулися настільки, що компанія планує повернути працівників в офіси лише у вересні 2021 року. Але цікаво інше, пошуковий гігант, судячи з усього, знайшов дієвий спосіб скоротити офісний робочий тиждень до трьох днів.

Так, днями, глава Google Сундар Пічаї розіслав співробітникам компанії електронного листа. У ньому він заявив про тестування всередині компанії «гнучкого робочого тижня», передає The New York Times. Якщо методика спрацює, то працівники Google будуть відвідувати офіс лише тричі на тиждень, а в інші дні робочі моменти буде дозволено вирішувати з дому.

«Ми перевіряємо гіпотезу про те, що гнучка модель роботи призведе до підвищення продуктивності, співпраці і благополуччя. Жодна компанія в нашому масштабі ніколи не створювала повністю гібридну модель робочої сили – хоча дехто починає її тестувати, тому буде цікаво спробувати», – каже Сундар Пічаї.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»