Про те, що Google може випустити розумний годинник, чутки ходять ще з 2016 року. Очікується, що Pixel Watch все-таки можуть вийти вже в 2021 році разом зі смартфонами Pixel 6 і Pixel 5a. У мережі навіть з'явилися зображення майбутніх новинок.

За інформацією джерел, Pixel Watch годинники працюватимуть на процесорі Qualcomm Snapdragon Wear 4100 а в якості операційної системи отримають гугловську Wear OS.

Інсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) поділився неофіційними рендерами майбутніх годинників. Якщо вірити інсайдеру, Pixel Watch отримають дуже простий і елегантний дизайн: круглий циферблат з однією кнопкою збоку. Ремінець у них буде досить тонкий, Google представить його у декількох кольорах.

Виглядає це все непогано, тому цікаво все-таки дочекатися анонсу пристрою і дізнатися його ціну.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»