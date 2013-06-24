Учора до державного бюджету України наді йшов грант від США обсягом 1,25 мільярда доларів через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку.

Кошти — частина п’ятого додаткового фінансування в ме жах проєкту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine). Мета проєкту — часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані з галуззю безпеки і оборони. 2023 року Україна отримала 9,7 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки від США у формі грантів.

Залучене фінансування спрямовують на забезпечення пенсійних виплат, виплат співробітникам ДСНС, оплати праці медпрацівників, які надають послуги за програмою медичних гарантій, держслужбовців та педагогічних працівників.

«Від початку повномасштабної війни до держбюджету України вже надійшло 21,7 мільярда доларів від Сполучених Штатів. Фінансову допомогу надано на безповоротних умовах, що дає змогу не збільшувати боргове навантаження на держбюджет. Вдячний уряду США за солідарність та масштабну підтримку», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.