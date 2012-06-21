Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

Наприкінці минулого року до Національного реєстру нематеріальної спадщини Донецької області внесли ще й обрядовий хліб греків Приазов’я «Псалтир», що має форму хреста, і український борщ з кропивою, який колись варили козаки у селі Стародубівка Мангушського району.

Відтепер у Національному реєстрі нематеріальної спадщини Донеччини вже 11 назв. Окрім згаданих хліба урзуфських греків та борщу стародубівських козаків, тут зареєстровані авдіївська каша, варення із соснових шишок із Лиману, малоянісольська говірка румейської мови, весільний обряд східних українців та народна пісня «Чорна стежечка».

Національний реєстр нематеріальної спадщини в Україні ведеться з 2008 року і досі тут нараховується 28 вітчизняних колоритних елементів. А поряд із ним кожна область держави веде ще й регіональний реєстр.