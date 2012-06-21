Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Гарет Оуенс, лінгвіст, археолог і координатор програми Erasmus з Критського технологічного інституту, представив нове дослідження, яке, за його власною оцінкою, дозволяє на 99% розгадати таємницю давньогрецького Фестського диска.

Коротко про відкриття розповідає Greek Reporter. Повідомляється, що Гарет Оуенс присвятив 30 років спроб розгадати таємницю одного з найзагадковіших артефактів в історії людства.

Йдеться про Фестський диск, який був знайдений у руїнах мінойського палацу Фестоса на острові Крит. Зараз він зберігається в місцевому археологічному музеї і є одним з його головних експонатів. Артефакт виготовлений з глини. Датувати його поки вдалося лише приблизно. Експерти вважають, що він був виготовлений у другому тисячолітті до нашої ери.

Фестський диск вчені називають однією з найбільших загадок археології. Переважна більшість вчених вважають його справжнім, але є й ті, хто в цьому сумнівається. Діаметр диска становить близько 15 сантиметрів, з обох сторін він покритий загадковими символами, нанесеними на поверхню по спіралі.

За багато років досліджень вченим так і не вдалося розшифрувати мову, на якый були виконані таємничі написи. Досі було встановлено лише те, що його символи не є частиною будь-якого відомого алфавіту, стародавнього або сучасного.

І ось тепер Гарет Оуенс заявив, що йому вдалося розшифрувати загадкові символи. Для цього він і його команда використовували метод порівняльної лінгвістики, тобто порівнювали незрозумілі символи зі «спорідненими» мовами з індоєвропейської мовної сім'ї. В результаті вчені прийшли до висновку, що диск містить релігійний текст, присвячений якійсь «вагітній богині» і богині любові Астарті.

«Безсумнівно, йдеться про релігійний текст, – розповідає Оуенс. – Це стало зрозуміло після його порівняння з іншими релігійними словами з інших написів, знайдених у священних горах Криту. Ми виявили абсолютно однакові слова».

Оуенс також передбачає, що Фестський диск – це гімн Астарті, богині любові. Слова, подібні знайденим на диску, раніше були виявлені на мінойских ритуальних предметах, які використовувалися в якості підношень богам.

Крім того, на думку археолога-лінгвіста, написи на різних сторонах диска не є єдиним цілим. Він передбачає, що на одній стороні був написаний гімн мінойській богині Астарті, а на іншій – посвята вагітній богині-матері.

Говорячи про важливість тексту, Оуенс нагадує, що Астарта була не тільки богинею любові. Її шанували ще й як богиню війни і гір. Цікаво, що «народилася» вона на Сході. Вважається, що її культ на Крит був принесений з стародавньої Месопотамії. Далі Астарта вирушила на Кіпр, де поступово стала Венерою.