Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови продовжує приймати звернення та скарги громадян щодо порушення вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».
Інформуємо, що відучора громадяни України знову мають можливість подати звернення чи скаргу до Уповноваженого через електронну формуна нашому сайті.
Також, як і раніше, повідомити про порушення Закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної” можна на електронну скриньку: lyst@mova-ombudsman.gov.ua
Звертаємо Вашу увагу, що звернення, надіслані на електронну пошту, мають обов’язково містити таку інформацію:
- прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання особи, викладено суть скарги;
- письмова скарга повинна бути підписана заявником із зазначенням дати;
- в електронній скарзі також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявникові може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним;
- застосування підпису під час надсилання електронного звернення не вимагається.
Це прискорить швидкість та підвищить якість розгляду ваших скарг!