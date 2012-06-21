У доставці довгоочікуваного вантажу з продуктових наборів для нужденних взяли участь волонтери Станично-Луганської районної організації Національного товариства Червоного Хреста України та офіцери групи ЦВС ОТУ «Північ», які на своїй вантажівці доставили все аж до лінії розмежування.
«Від Валуйського та Вільхової аж до Станиці Луганської – усюди по району повеземо оці пакети з продуктами. У кожне село! І всі нужденні, кожна бабуся та дідусь, кожна людина із інвалідністю отримають таку допомогу», – підкреслює голова Станично-Луганської організації НЧХУ Наталія Яковлєва.
За її словами, тутешнім людям похилого віку й до війни була потрібна підтримка, але особливо важко всім довелося після 2014 року, коли молодші родичі стали виїжджати подалі від обстрілів та страху. Наразі бабусі та дідусі чекають допомоги у рамках спільного проєкту Міністерства соціальної політики та корпорації «АТБ», і впевнені, що прийдуть з нею саме представники Червоного Хреста – волонтери, які й під час бомбардувань не залишали своїх підопічних один на один з бідою.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»