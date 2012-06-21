У доставці довгоочікуваного вантажу з продуктових наборів для нужденних взяли участь волонтери Станично-Луганської районної організації Національного товариства Червоного Хреста України та офіцери групи ЦВС ОТУ «Північ», які на своїй вантажівці доставили все аж до лінії розмежування.

. До Станиці Луганської прибув гуманітарний вантаж. Фото зі сторінки Станично-Луганської РДА у Фейсбук.

«Від Валуйського та Вільхової аж до Станиці Луганської – усюди по району повеземо оці пакети з продуктами. У кожне село! І всі нужденні, кожна бабуся та дідусь, кожна людина із інвалідністю отримають таку допомогу», – підкреслює голова Станично-Луганської організації НЧХУ Наталія Яковлєва.

За її словами, тутешнім людям похилого віку й до війни була потрібна підтримка, але особливо важко всім довелося після 2014 року, коли молодші родичі стали виїжджати подалі від обстрілів та страху. Наразі бабусі та дідусі чекають допомоги у рамках спільного проєкту Міністерства соціальної політики та корпорації «АТБ», і впевнені, що прийдуть з нею саме представники Червоного Хреста – волонтери, які й під час бомбардувань не залишали своїх підопічних один на один з бідою.

Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»