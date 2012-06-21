Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Скупчення Персея, що має в поперечнику приблизно 11 мільйонів світлових років, названо в честь сузір'я, в якому воно знаходиться. Зоряне скупчення відоме як Abell 426, це один з найбільш потужних об'єктів у спостережуваному Всесвіті, що містить понад 1000 галактик, занурених у величезну газову хмару.

«Персей – важливий герой грецької міфології, відомий тим, що вбив Медузу-Горгону, яка була проклята і мала живих змій замість волосся. З огляду на вражаючий подвиг Персея, здається доречним, що однойменне скупчення галактик є одним з найбільших об'єктів Всесвіту, що складається з тисяч галактик, лише деякі з яких видно на цьому зображенні», – йдеться в повідомленні NASA.

Прекрасна деталізація нового зображення досягається завдяки високій роздільній здатності і високій чутливості камери Hubble Wide Field Camera 3 (WFC3). Цей інструмент чутливий як до видимого, так і до інфрачервоного світла.

Дослідники додали, що на інших довжинах хвиль скупчення Персея має зовсім інший вигляд. «У той час як на цьому зображенні простору між галактиками здаються темними і мирними, коли спостерігається рентгенівське випромінювання, скупчення Персея, здається, горить яскравим інтенсивним світлом», – йдеться в повідомленні NASA.

В даний час «Хаббл» не експлуатується через поломки, і співробітники місії вже три тижні не можуть реанімувати знаменитий телескоп. Однак даних, зібраних «Хабблом» астрономам вистачить на багато років і очікується, що телескоп виявиться причетний до безлічі нових відкриттів.