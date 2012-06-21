На базі навчальної гідрологічної станції Херсонського гідрометеорологічного технікуму пройшов обласний національно-патріотичний фестиваль «Козацький гарт» серед учнівської молоді та студентства. Його проводять щороку в межах реалізації обласної програми «Молодь Херсонщини».
Організаторами заходу виступили департамент освіти, науки та молоді облдержадміністрації, студентська рада при ОДА та студентський парламент технікуму. Вісім команд-учасниць (куренів) на чолі з отаманами змагалися у різних видах вправ та спортивних ігор: віджиманні від підлоги, виштовхуванні гирі, присіданні на одній нозі, конкурсі «хто швидше води наносить», підтягуванні, дартсі та перетягуванні каната. Головна мета фестивалю — відродження національних традицій та культурної спадщини народу, вшанування борців за незалежність України, національних видів єдиноборств, активне дозвілля.