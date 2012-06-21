На Сумщині підбили підсумки першого гастрономічного фестивалю «Слобожанські смаки», в якому взяли участь 10 ресторанних закладів обласного центру. За задумом організаторів, цей захід мав на меті повернути з минулого рецепти найсмачніших страв, завдяки яким Суми і область могли б привабити туристів саме з гастрономічної точки зору. Та й місцеве населення не проти посмакувати незвичними ексклюзивними наїдками, що додало б особливого шарму кухонній повсякденності.
За підсумками голосування визначено три страви-призери, які особливо припали до смаку гостям та учасникам дійства. Це бараболя-маківниця — картопляне пюре з маком, підкопченими реберцями, запеченим буряком та морквяним соусом; шпундра — свинячі ребра, тушковані з буряком у буряковому квасі, а також кров’янка з тушкованою капустою. Серед закладів відзначені «Старий млин» та «Шалена шкварка».