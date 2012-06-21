Китайська компанія Honor готує до випуску смартфон Honor X20 Max. Джерела в мережі повідомляють, що гаджет може бути представлений найближчим часом.

За інформацією Weibo, діагональ дисплея смартфона складе 7,2 дюйма. Вона більше навіть по відношенню до величезного торішньому гаджету X10 Max.

Також повідомляється, що Honor X20 Max буде оснащений RGBW-дисплеєм, частота оновлення картинки якого складе 120 Гц, і великим акумулятором ємністю 6000 мАг. За продуктивність гаджета буде відповідати 6-нанометровий процесор Dimensity 1100. Телефон буде підтримувати 5G.

Ціна смартфона Honor X20 Max не розкривається. Його попередник Honor X10 Max в продаж за межами КНР не влучив.

Раніше повідомлялося, що у флагмана Honor Magic3 з’явиться незвичайна функція, призначена для зйомок відео. Відмінність від звичайної функції “відео” в тому, що завдяки їй можна буде налаштовувати частоту кадрів, співвідношення сторін і інші опції, що асоціюються з картинкою, яку прийнято бачити в кінотеатрах.

Також генеральний директор Honor Джордж Чжао назвав мету компанії. Honor звільнилася від санкцій США і тепер може працювати з іноземними партнерами, в тому числі американськими, зазначив він.