Хрещення є одним з найважливіших церковних свят. У цей день Іоанн Хреститель хрестив Ісуса в річці Йордан.
Згідно з християнським віроученням, саме після Хрещення Ісус почав освічувати людей, осяюючи їх світом істини.
У церкві свято отримало назву Богоявлення, оскільки під час Хрещення Ісуса відбулося особливе явлення всіх трьох ликів Бога: Бог Отець з небес свідчив про Сина, що хрестився і Дух Святий у вигляді голуба зійшов на Ісуса, підтверджуючи таким чином Слово Отця.
У католиків центральним змістом свята Богоявлення є церковне сказання про поклоніння новонародженому Ісусу язичницьких королів — волхвів Каспара, Мельхіора і Валтасара, що прийшли з дарами у Віфлієм. У пам’ять про явлення Христа язичникам і поклонінні трьох королів в костелах відбуваються подячні молебні, Христу як Царю приноситься в жертву золото, як Богу — ладан, як людині — мірра. Свято Богоявлення отримало також назву Festum magorum (Свято волхвів) або Festum regum (Свято царів).