Корейська компанія Hyundai випробовує новий «зарядний» хетчбэк i20 N на замерзлому озері у північній Швеції. Про це 6 травня повідомила пресслужба бренда.
Від звичайних версій хетчбэка i20, новинка відрізнятиметься великими дисками коліс з низькопрофільними шинами, гальмівними суппортами, які пофарбовані в червоний колір, сформованими патрубками вихлопної системи, а також аеродинамічними фішками.
Автомобіль отримав 1,6-літровий бензиновий турбодвигун потужністю 200 к.с., який буде працювати в парі з шестиступінчатую механічною коробкою передаі або з семидіапазонним «роботом». У компанії Hyundai обіцяють, що найближчим часом вона розкриває нові деталі моделі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»