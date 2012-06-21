Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

В американській технологічній корпорації Apple досі не підтвердили дату презентації нового iPhone. Також невідомо, як він називатиметься і коли буде доступний для замовлення. Деякі інсайдери вважають, що Apple продовжить називати смартфони відповідно до їх порядкового номера.

Як повідомляє інформатор LeaksApplePro в своєму Twitter-акаунті, презентація iPhone 13 відбудеться 14 вересня, а вже 17-го гаджет стане доступний для замовлення. Відзначається, що в кількох країнах старт продажів призначать на 24 вересня. Невідомо, чи варто чекати повторення ситуації минулого року, коли першим на ринок вийшов базовий iPhone 12, а його варіанти – mini і Pro Max – з'явилися на місяць пізніше.

Раніше «Урядовий кур’єр» писав, що стали відомі деякі технічні подробиці про майбутній смартфон. Так, у нього, ймовірно, будуть акумулятори великого об'єму (від 2406 мАг у молодшої моделі до 4325 мАг у старшої), через що корпус буде трохи ширшим, ніж у iPhone 12. Також необхідно очікувати значне поліпшення камер, екрани з частотою 120 Гц (у моделей Pro) і зменшений виріз в екрані. Однак деякі сканери, появу яких чекали користувачі iPhone, не з'являться.

Також повідомлялося, що аналітики назвали ймовірну вартість майбутнього гаджета. Інсайдери впевнені, що Apple не має наміру завищувати ціну через дефіцит деяких компонентів для виробництва гаджетів, хоча і хоче залишатися на ринку преміальних пристроїв.