Після старту продажів смартфонів серії iPhone 12 експерти вирішили з'ясувати, який гаджет з лінійки став найбільш популярним. Через два місяці після релізу група аналітиків банку JP Morgan назвала модель. Про це стало відомо в середу, 16 грудня.

Спеціаліст банку Саміка Чаттерджі розповів, що найбільш затребуваним пристроєм серії є iPhone 12 Pro. Попит на цю модель досі стабільно високий. На це вказують і терміни доставки з інтернет-магазину Apple. В середньому по світу вони збільшилися до 28 днів. Відомо, що на США припадає майже 35% від загальної кількості світових поставок комплектуючих компанії Apple. Тут же і спостерігається найвищий попит на iPhone 12 Pro. В країні час доставки складає 32 дні. Згідно з прогнозами експертів, ця модель буде найбільш популярною протягом усього наступного року, повідомляє Appleinsider.

Аналітики відзначають, що попит на найдорожчий iPhone 12 – Pro Max повільно знижується. Особливо спад помітний у Китаї. При цьому місяць тому дослідження, проведене Чаттерджі, показало, що ця модель була найбільш популярна. Експерт зазначив затребуваність таких гаджетів серії, як iPhone 12 і 12 mini. Час доставки цих смартфонів теж збільшилася, але незначно.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»