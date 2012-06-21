5-річний iPhone 6 перевершив навіть Canon. У мережі активно обговорюють відео Місяця, яке зробили за допомогою 5-річного смартфона Apple. Як заявив творець ролика, iPhone 6 ідеально впорався із завданням продемонструвати «зовнішність» супутника.
Відомо, що телескоп-рефлектор Skywatcher Heritage 130Р брав участь у створенні відео. Користувачі соціальних мереж відзначили, що iPhone 6 зняв Місяць просто в чудовій якості.
У коментарях захоплюються, що їм навіть вдалося розгледіти кратери і нерівності супутника. Експерти здивовані такою якістю ролика. На їхню думку, iPhone 6 перевершив «зеркалку» Canon.
Фахівці нагадали, що 5 років тому вийшов конкурент Apple – Samsung Galaxy S5. Однак зараз про нього мало хто згадуэ. Невже пристрої Samsung круті тільки на презентації і рекламних плакатах, а технологічні характеристики залишають бажати кращого? Де ж зараз знаходиться S5, поки «яблучний ровесник» фотографує краще професійної камери?
Користувачі кажуть, що Apple вкотре показав свою перевагу на міжнародній арені. Варто зазначити, основна камера iPhone 6 має розширення в 8 Мп, діафрагму f/2.2 і триразове збільшення. Є додаткова оптична стабілізація зображення.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»