Під час війни позашкілля має посилювати життєстійкість дітей та їхніх родин. Про це Віце-прем'єр-міністр - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила під час офіційного відкриття Всеукраїнського форуму «Позашкільна освіта 2023: виклики та рішення». Про це повідомляє Урядовий портал.

Захід присвячений Дню позашкілля, який щорічно відзначається 25 вересня. Це свято покликане привернути увагу до реалізації прав дітей на позашкільну освіту.

Форум об’єднав представників Уряду, народних депутатів, освітян та науковців. До заходу долучився Міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

У своєму вітальному слові Віце-прем’єр-міністр звернула увагу на те, як важливо напрацювати методику правильного функціонування психосоціальної підтримки дітей на місцях. Освітянам варто об’єднати зусилля на рівні регіонів і громад, аби впливати на ухвалення рішень, переконана посадовиця.

Вона нагадала, що при кожній ОВА функціонують Координаційні центри підтримки цивільного населення. За словами очільниці Мінреінтеграції, до таких центрів мають входити керівники Державних центрів позашкільної освіти.

«В умовах війни позашкілля набуло особливого значення. Тому я щиро дякую усім, хто, незважаючи ні на що, продовжує дбати про освіту і виховання наших дітей», – наголосила Ірина Верещук.