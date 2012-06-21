Археологи знайшли на території тренувальної бази ізраїльських військ сліди міста епохи Першого Храму, яке вважалося назавжди втраченим після землетрусу.
Розкопки проводилися поруч з містом Бейт-Ель в Самарії. Вчені з’ясували, що спочатку жителями поселення були всього кілька десятків людей, повідомляють іноземні ЗМІ.
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У період перського панування в Палестині і епохи Хасмонеїв (II-I століття до нашої ери) населений пункт розрісся до міста.
«Це дивовижне відкриття! Ми знайшли ключі від дверей житлових будинків, інструменти, які використовувалися євреями, і будівлі, що належать до того періоду (Першого Храму)», – ділиться Євген Ахаронович, археолог адміністрації Бейт-Еля.
Вчені з’ясували, що в період панування римлян місто тривалий час залишалося занедбаним. Але вже у візантійський період воно стало заселятися християнськими монахами, які збудували тут монастир. Археологи розкопали церкву, чернечу трапезну і добре збережену лазню.
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«Візантійське поселення продовжувало існувати аж до вторгнення мусульман у VII столітті, коли його зруйнували, а християн вигнали. У місті поселилися мусульмани. Знахідки, що відносяться до того періоду, включають склади з великою кількістю бочок, які використовувалися для торгівлі оливковою олією», – розповідає Ахаронович. За його словами, місто буквально пішло під землю під час землетрусу 748 року і з тих пір вважалося назавжди втраченим.