Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Розробники нових ліків від COVID-19 на основі стовбурових клітин повідомили, що всього три ін'єкції препарату в день помітно поліпшили стан хворих і нормалізували у них рівень сатурації. Тестування проходило в ізраїльському місті Хайфа на кількох хворих з коронавірусною інфекцією у важкому стані.

Учасникам першої фази випробувань провели комп'ютерну томографію до, відразу після отримання ін'єкцій, і через місяць після лікування. Результати показали, що новий препарат ефективно лікує запалення легенів. Друга фаза випробувань пройде за участю 60 важкохворих. За нею піде третя, в якій задіють понад 300 осіб з різних країн світу.

За словами головного дослідника Томера Бронштейна, у стовбурових клітин є властивість заспокоювати імунну систему. «Можна сказати, що вони працюють як швидка допомога в організмі. Наприклад, якщо є пошкоджені тканини, то ці клітини можуть відновити тканину, – розповів Бронштейн. – Саме цією властивістю ми і користуємося, коли намагаємося вилікувати цитокінову бурю в організмі при коронавірусі».

Стовбурові клітини беруть у здорових людей, після цього за певною технологією обробляють у біореакторі. Весь процес виготовлення ліків займає близько 10 днів. Ін'єкція з препаратом вводиться підшкірно, в кожній дозі містяться мільйони стовбурових клітин. Розробники обіцяють, що, якщо нові ліки вийдуть на ринок, їх собівартість буде відносно невеликою.