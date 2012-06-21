Словацькі археологи розповіли про результати попередніх досліджень в околицях села Яновці на півночі країни. Їм вдалося виявити кілька сотень історичних артефактів.

Ще в XIX столітті в районі села Яновці в історичній області Спіш стали знаходити кельтські вироби. З тих пір у цих місцях неодноразово господарювали «чорні археологи», але планомірних наукових розкопок тут досі не проводили. Фахівці з музею в замку Спішський Град проводять попередні археологічні дослідження, щоб отримати уявлення про потенціал цього місця. У рамках проєкту збиралися предмети, витягнуті з землі в ході сільськогосподарських робіт навесні та восени 2020 року.

Всього вдалося зібрати понад 800 предметів від доісторичних часів до XX століття. Найбільша частина знахідок відноситься до латенської культури залізного віку, що була поширеною в V-I століттях до н. е. у Центральній і Західній Європі, на Балканах, в Малій Азії, Британії та Ірландії. Представники цієї культури належали до кельтських народів. Артефакти включають в себе кельтські монети, бронзові фібули, кераміку, скляні намиста і прикраси. Багатство знахідок вказує на те, що кельтські поселення латенського періоду були набагато багатшими, ніж в інших регіонах сучасної Словаччини.

Найбільш примітною знахідкою стала невелика бронзова фігурка чоловіка. Він зображений оголеним з хусткою на шиї. У його очниці древній майстер вклав шматочки золота, так що очі статуетки досі яскраво блищать, контрастуючи з темною від часу бронзою.

Зараз працівники музею разом з ученими з Університету Костянтина Філософа в місті Нітра зайняті очищенням і консервацією знахідок. Після закінчення робіт предмети будуть виставлені у Спішському Граді.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»