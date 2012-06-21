Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Основна місія китайського марсохода Zhurong Mars закінчується цими вихідними, хоча апарат міг би працювати й далі.

Zhurong розробили з тривалістю життя три місяці. Його основна місія-пошук ознак водяного льоду, моніторинг погоди та вивчення складу поверхні Червоної планети.

Планується, що орбітальний апарат Tianwen-1, який забезпечує телекомунікаційне з'єднання місії, змінить свою орбіту, щоб розпочати дистанційне зондування поверхні та оцінки атмосфери Марса. Тривалість життя місії-не менше року.

Управління місії в Пекіні повідомляє, що і марсохід, і орбітальний апарат знаходяться в хорошому стані і функціонують нормально.

Китайський ровер «Юту-2» на зворотному боці Місяця мав подібну тримісячну тривалість життя. Він працює більше двох з половиною років, хоча подолав коротшу відстань, ніж Zhurong. Тим часом, близько 400 мільйонів кілометрів ближче до дому, Китай готує наступну місію на свою космічну станцію.

Після того, як поточна тримісячна місія з екіпажем закінчиться у вересні, буде запущено вантажне судно для забезпечення космічної станції шестимісячною екіпажною місією, запланованою до запуску в жовтні 2021 року.