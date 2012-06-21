25-й Міжнародний музичний фестиваль «Харківські асамблеї» присвячено видатній піаністці XIX століття дружині й першій виконавиці творів Роберта Шумана Кларі Шуман.
«Героя підказує час. І цього разу я була переконана, що це має бути Клара Шуман, — розповідає художній керівник заходу ректор Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського Тетяна Вєркіна. — Наступний рік ювілейний для Клари. Це була унікальна жінка і музикант. Вона їздила по всьому світу з гастролями у ХІХ столітті, коли не було нинішніх умов, маючи восьмеро дітей. Грала на такому рівні, що навіть Мендельсон і Ліст знімали капелюхи, слухаючи її. Вона затьмарювала Роберта Шумана, відомого завдяки Кларі. І не тому, що виконувала його музику, а тому, що надихала на створення геніальних творів. А ще Брамса. І з їхньої музики відчуваємо, який великий талант мала ця жінка».
Фестиваль триватиме три тижні. Публіка зможе почути гру музикантів із різних європейських країн.
«Піаніст Вольфган Манц з Німеччини гратиме приголомшливий концерт №1 Брамса. Він лауреат найпрестижніших конкурсів — Королеви Єлизавети, Вана Кліберна, конкурсу в Лиці. Диригент Костянтин Ліфшиць зі Швейцарії у 1991 році взяв участь у нашому першому фестивалі, і цього року вже знаменитим приїжджає на закриття заходу з усією сім’єю, тому що вони харків’яни», — зазначила Тетяна Вєркіна.
Вона повідомила, що з ініціативи ради молодих вчених при Міністерстві культури України в межах фестивалю пройде Третій конкурс музичного мистецтва, в якому візьмуть участь люди з вищою художньою освітою віком до 40 років.
«Конкурс спрямований на молодих педагогів. Майстерність музикантів оцінюватиме журі дуже високого рівня», — зазначила ректор університету.
На фестивалі відбудуться науково-практична конференція «Жінка за межами звичайного: Клара Шуман, Фанні Мендельсон, Марія Шимановська», презентації та творчі зустрічі. Музиканти проведуть майстер-класи із гри на духових, струнних інструментах і вокалу.