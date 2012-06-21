Якщо українці й надалі нехтуватимуть правилами карантину та порушуватимуть їх, держава може запровадити більш жорсткі обмеження. Наприклад, коли автомобілями матимуть змогу пересуватимуться лиш ті, хто забезпечуватиме життєдіяльність держави. А якщо такі правила будуть в державі, будуть вони і в місті. На цьому під час брифінгу наголосив столичний голова Віталій Кличко.
Саме тому він закликав усіх українців, і, зокрема киян, не доводити ситуацію до крайнощів. Адже якщо людина не дбає сама про себе, ніяка влада не зможе її захистити. Тож спільними зусиллями маємо подбати про те, аби пройти через це випробування за найменших втрат для здоров’я та дочекатися послаблення, а врешті – скасування карантину.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»