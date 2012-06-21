Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Проблема якості питної води для України, зокрема й для Черкащини, була і залишається вкрай актуальною і надзвичайно гострою. Свій вклад у її вирішення намагається зробити комунальне підприємство «Черкасиводоканал». Цього року на обласний конкурс «Черкаська якість» підприємство представило артезіанську питну воду, яка одержала високу відзнаку. Це унікальний продукт, під час підготовки якого застосовують безреагентне очищення та ультрафіолетове знезараження. Вода також не містить хлору. А найголовніше, як розповів головний інженер КП «Черкасиводоканал» Олександр Гончаренко, зберігається її мінеральний склад.
Разом з тим якість питної води у низці міст та районів області залишається низькою. Приміром, у відповідності з інформацією наданою Тальнівським міжрайонним відділом державної установи «Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» з 84 зразків нецентралізованих джерел водопостачання 37 зразків води забрудненні вище нормативних показників. У досліджених 181 пробах питної води, взятої з централізованих джерел водопостачання, виявлені перевищення норм вмісту нітратів та загальної жорсткості у 38 зразках.
У 12 освітніх закладах Черкащини фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в області недавно були змушені заборонити використовувати воду з власних джерел для приготування їжі через перевищення вмісту нітратів. Така вода може використовуватися лише для технічних потреб. Про це повідомив начальник управління державного нагляду за додержанням санітарного законодавства Володимир Папач.
Загалом же у школах та дошкільних дитячих закладах області користуються водою, яка часто не відповідає гігієнічним вимогам за санітарно-хімічними показниками. Тільки нинішнього року за підсумком перевірок шкільних закладів у 19 % випадків питна вода не відповідала гігієнічним вимогам за санітарно-хімічними показниками, кожна десята проба — небезпечна через мікробіологічне забруднення.