Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»
Компанія Bentley представила власний концепт електромобіля EXP 100 GT. Модель приурочена до святкування 100-річного ювілею автовиробника з перспективою на майбутнє.
Незважаючи на те, що EXP 100 GT пронизаний футуризмом, компанія і раніше не гребувала розкішшю, як всередині, так і зовні. У матеріалах переважають вуглецеве волокно і алюміній. Фари транспортного засобу чудово гармонізують із стилістикою решітки.
Інтер'єр поєднує риси кабіни зорельота з натуральними матеріалами, зокрема ексклюзивне дерев'яне оздоблення та мідні деталі. Автовиробник повідомляє, що всі компоненти повинні створювати враження розкішного майбутнього.
В компанії заявили, що EXP 100 GT долатиме 700 кілометрів на одному заряді, а зарядка від нуля до 80% буде займати приблизно 15 хвилин. Це не може не вражати. Одна з найцікавіших функцій електрокара – асистент з штучним інтелектом Bentley Personal Assistant, який займається такими завданнями, як зарядка транспортного засобу та регулювання сидінь.
Поки це лише концепт, але це означає, що автовиробник будує плани на майбутнє. Навіть якщо EXP 100 GT в кінцевому підсумку потрапить в серійне виробництво без автономного режиму з пробігом 700 кілометрів, то він все одно буде розкішним електромобілем з дивним дизайном.