Компанія Facebook переробила свій логотип, щоб користувачі не плутали його з логотипом однойменної соціальної мережі. Відзначається, що Facebook пропонує різні продукти для користувачів – як для спілкування, так і для розвитку бізнесу.
Ми представляємо новий логотип компанії і ще більше відокремлюємо компанію Facebook від додатка Facebook, яке збереже свій дизайн, – йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті компанії.
Головна відмінність двох логотипів полягає в їх написанні: у соцмережі використані малі літери, у компанії вони тепер усі великі. Причому шрифт був розроблений за спецзамовленням.
Нову емблему представив на своїй сторінці в Facebook його засновник Марк Цукерберг.
Нагадаємо, що Марк Цукерберг висловився проти заборони політичної реклами в Facebook. На його думку, заборона на пости подібного змісту була би на руку тим, хто має достатню підтримку в ЗМІ. Згідно зі словами глави Facebook, політична реклама – це важливий елемент розголосу. Особливо це стосується регіональних політиків, перспективних кандидатів і правозахисних організацій.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»