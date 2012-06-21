Тема гнучких і складних смартфонів активно розвивається останнім часом. Не дивно, оскільки варіантів реалізації подібних пристроїв безліч: від «книгоподібного» Samsung Galaxy Fold до «розкладачки» Motorola Razr.
Компанія Huawei теж працює над смартфонами з гнучкими екранами – раніше вона показала Huawei Mate X, а тепер може працювати над пристроєм з величезним екраном, що складається з двох сторін.
Дизайн подібного смартфона описаний в патенті, опублікованому 31 травня Всесвітньою організацією інтелектуальної власності. Портал LetsGoDigital, який знайшов документ, зробив на його основі зображення пристрою.
У складеному стані екран загинається з бічних сторін на задню частину смартфона. Якщо екран розкласти, то пристрій перетворюється в планшет. Також бічні частини дисплея працюють як підставка, роблячи смартфон зручним для відеоконференцій.
Патент датований влітку 2018 року, так що у Huawei цілком може бути робочий прототип пристрою. Якщо це так, компанії варто поквапитися з його випуском – реалізація надто схожа на складаний смартфон Xiaomi. У такому випадку всі овації дістануться тому, хто першим запустить пристрій в серію.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»