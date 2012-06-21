Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Компанія Microsoft провела офіційну презентацію нової операційної системи Windows 11. Система пропонує нові теми оформлення, нове меню «Пуск», в якому можна переглядати останні використані файли, які знаходяться не тільки на накопичувачі комп'ютера, але і інших пов'язаних пристроях.

Вікна тепер можна групувати у величезній кількості одному із заздалегідь передбачених сценаріїв.

Якщо користувач розгорне вікна в певному порядку на дисплеї ноутбука + другому моніторі, а потім відключить і підключить монітор заново, Windows розставить вікна за двома дисплеям у колишньому порядку.

У новому меню «Пуск» також передбачена можливість запускати не одну програму / додаток, а відразу цілий набір. Таким чином комп'ютер можна буде підготувати до роботи або навчання за кілька натискань.

Змінилися і встановлені додатки. У браузері Microsoft Edge тепер можна перемикатися між вертикальними і горизонтальними вкладками.

У Windows 11 багато уваги приділено роботі з сенсорними дисплеями. Значки стали більшими, щоб на них було зручно натискати. Змінилася сенсорна клавіатура. Відкриті вікна можна розташувати мозаїкою, адаптованою під розмітку конкретного екрана.

Одне з найпомітніших технічних нововведень в новій версії Windows - підтримка програм, розроблених для мобільної операційної системи Android. Їх можна буде запускати без допомоги віртуальної машини.

Популярний додаток Microsoft Teams для відеодзвінків і листування тепер входить до складу Windows 11 спочатку. Microsoft заявляє, що за рахунок цього користувачі комп'ютерів (і інших пристроїв, для яких представлена Teams) зможуть спілкуватися в кілька натискань. А співрозмовникам, у яких не встановлено Teams, можна буде відправити SMS безпосередньо з комп'ютера.