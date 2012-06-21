Мобільний інтернет п'ятого покоління 5G все ще є дивом для більшості країн світу, так як кількість територій, на яких він з'явився, можна перелічити на пальцях двох рук. І поки українці чекають на прихід 5G, корейська компанія Samsung вже озвучила прогноз щодо запуску технології 6G.
На честь цього Samsung опублікував документ, в якому і розписав, як він бачить розвиток технологій найближчим часом. В документі зокрема йдеться про те, що старт комерціалізації мереж шостого покоління має відбутися вже в 2028 році, а масовим він може стати вже в 2030 році. Таким чином, перші комерційні 6G-мережі, за прогнозами Samsung, можуть з'явитися вже через 8 років!
Крім цього, компанія заявила про те, що пікова швидкість в 6G-мережах може становитиме 1000 Гбіт/с, при цьому затримка буде перебувати на рівні менше 100 мкс. Для порівняння, пікова швидкість 5G становить 20 Гбіт/с.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»