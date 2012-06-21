У Джулинській територіальній об’єднаній громаді, що в Бершадському районі на Вінниччині, днями створили сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Подільська надія» для закупівлі молока у населення та надання ветеринарних послуг. Він охопив села Устя, Чернятка, Теофилівка, Берізки-Бершадські та Джулинка. За раз заготовлятимуть 4 тонни молока, а це вже чимала партія, з якою можна виходити на ринок.
На реалізацію проекту вартістю понад 233 тисячі гривень вдалося залучити кошти з різних джерел — з державного, обласного, районного та сільського бюджетів, членські внески. За словами голови Джулинської територіальної об’єднаної громади Петра Швеця, створення кооперативу — це вимога часу, адже протягом останніх років серйозною проблемою для селян стало реалізувати молоко за вигідною ціною. Робота кооперативу дасть змогу підвищити закупівельну ціну на продукцію.
«Наша громада зробила лише перший крок. Надалі плануємо пастеризувати і переробляти молоко, що зміцнить економіку громади та дасть змогу істотно знизити ціну на молоко для наших дошкільних і загальноосвітніх закладів», — резюмував Петро Швець.