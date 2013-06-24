Республіка Корея як один з регіональних лідерів, може відігравати помітнішу роль у зусиллях світового співтовариства з допомоги Україні. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у відеозверненні до учасників конференції «Азійське лідерство» у Сеулі.

«Україна переможе в цій війні. І вже зараз ми готуємо програму повоєнної відбудови нашої країни. Свого часу Республіці Корея вдалося відродитися з попелу війни зокрема завдяки міжнародній допомозі. Нас надихає ваш досвід швидкого ривка вперед і те, що у світі стали згодом називати рецептом успіху азійських тигрів», — сказав Денис Шмигаль.

Як зазначив Прем’єр-міністр, повоєнне відновлення нашої держави вже зараз оцінюють у 750 мільярдів доларів. Це сотні проєктів у галузях інфраструктури, будівництва, трансформації промисловості, охорони здоров’я, розвитку високих технологій, електронного врядування: «Запрошуємо корейський бізнес, відомий в усьому світі, долучитися до відбудови України і стати важливою складовою нашого майбутнього».