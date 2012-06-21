Як повідомляє The Verge, соцмережа почала наполегливо вимагати ввести свою дату народження.

Відзначається, що нову вимога ввели в 2019 році, але якщо у користувача був створений раніше обліковий запис, то він міг обійти цю вимогу. Тепер же компанія вимагає особисту інформацію від кожного, хто заходить в Instagram.

У пресрелізі сервісу кажуть, що запит буде з’являтися при кожному запуску програми. Поки його можна закрити і почати дивитися публікації. Однак з часом Instagram намір закрити доступ тим, хто так і не вкаже свою дату народження.

Компанія пояснює нові вимоги наявністю контенту, який не підходить для неповнолітньої аудиторії. В даний час подібні пости спеціально розмивають, щоб не можна було розрізнити вміст. Тепер же при переході на подібні фото або відео будуть знову вимагати ввести повну дату народження.

Також в Instagram розповіли про впровадження її для визначення реального віку користувачів і виявленні тих, хто ввів помилкові дані. Якщо штучний інтелект вважатиме, що вказаний в профілі вік не збігається з реальним, то користувачеві потрібно буде пройти верифікацію. Компанія поки не уточнила, яким саме чином.

Раніше Instagram представив функцію Limits («Межі»), за допомогою якої можна буде обмежити негативні коментарі та повідомлення від користувачів, які не є передплатниками або підписалися лише недавно.