Новий коронавірус SARS-CoV-2, який спровокував пандемію COVID-19, вражає легені значно сильніше, ніж вірус, який привів до спалаху важкого гострого респіраторного синдрому (SARS) у 2003 році. Такий висновок за підсумками дослідження зробили вчені з Гонконгу.
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Співробітники медичної школи університету Гонконгу проаналізували зразки легеневої тканини, зібрані у шести добровольців, і з'ясували, що коронавірус SARS-CoV-2 веде себе набагато агресивніше, ніж його попередник SARS. Дослідження показало, що в окремих випадках новий коронавірус розмножується в легенях втричі швидше (в перші дві доби), ніж SARS.
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«SARS-CoV-2 розмножується в легеневій тканині активніше, крім того, він не провокує ніякої реакції з боку сигнальних інтерферонів, які повинні активувати імунну реакцію організму. Саме тому новий вірус дуже небезпечний - він діє як «ніндзя», залишаючись поза увагою з боку імунної системи», - розповів професор Чу Хін, провідний автор наукової роботи.
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Нові дані, як зазначив Хін, вказують на необхідність прискореної розробки вакцини від нового патогена. Вчений з університету Гонконгу Юен Квок-юн, тим часом, вважає, що пандемію COVID-19 навряд чи вдасться стримати до липня, тому вона може прийняти ще більш загрозливих масштабів, ніж вважалося раніше.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»