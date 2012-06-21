Проблеми з поставками, які виникли у корпорації Apple на тлі пандемії коронавірусу, змусили популярний сівтовий бренд обмежити онлайн-продажі смартфонів iPhone. В інтернет-магазинах багатьох країн світу тепер можна замовити не більше двох айфонів однієї моделі в одні руки.
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За даними інформагентства Reuters, обмеження з'явилося після того, як Apple повідомила про тимчасове закриття своїх магазинів, розташованих за межами Китаю. Згідно з офіційною версією, ця міра була введена з метою боротьби з поширенням коронавірусу. Експерти вважають, що ще одна причина закриття магазинів Apple – перебої з поставками, спровоковані епідемією в Китаї.
Аналітики компанії Canalys впевнені, що в керівництві Apple побоюються активізації діяльності, пов'язаної з перепродажем «яблучних» пристроїв. Офіційні представники Apple ніяк не коментують подібні чутки.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр", стало відомо коли анонсуватимуть новий недорогий iPhone SE 2 або iPhone 9.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»