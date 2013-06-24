Для команди Мінцифри важливий досвід кожного користувача Дії. Тому ми додали в застосунок новий сервіс – оцінка якості послуги. Відтепер можна поділитися фідбеком і допомогти зробити роботу застосунку кращою. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Щоб побудувати найзручнішу цифрову державу у світі, ми постійно покращуємо якість сервісів. Для цього необхідно отримувати фідбек від користувачів. Тому ми запустили оцінку якості послуги в Дії, щоб кожен міг ділитися власним досвідом отримання сервісів. Спочатку запускаємо пілот оцінки на одній послузі – витяг про місце проживання. Потім масштабуємо на інші. Кожна оцінка – це ваш внесок у кращу взаємодію з Дією», – зазначив Віце-прем'єр-міністр – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Перші послуги, які ви можете оцінити – обмін лампочок та витяг про місце проживання. Працює сервіс дуже просто. Замовляєте послугу, отримуєте результат і після надходить пуш-повідомлення з пропозицією оцінити сервіс. Ставите відповідний смайлик в рейтингу від 1 до 5, обираєте запропоновану відповідь і за бажанням додаєте коментар, що сподобалось, а що – ні. На цьому все.

Далі отримана інформація відображається на дашбордах. Команда Міністерства складає карту емоції послуги, проводить аналітику і визначає, що можна змінити і покращити. Так, один ваш смайлик може вдосконалити отримання послуги в Дії.

Щоб скористатися сервісом потрібно оновити застосунок.

Проект реалізується Мінцифри спільно з Міністерством юстиції України за підтримки «Проекту підтримки Дія», який впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за підтримки Швеції.