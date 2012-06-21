Президент Петро Порошенко здійснив робочу поїздку до Львівщини, щоб відвідати державне підприємство «Львівський бронетанковий завод». Там він заявив, що понад 300 мільйонів гривень спрямовують на закупівлю новітніх танків «Оплот». Їх поки що постачають за кордон, і вони ще не стоять у нас на озброєнні. Саме тому Президент вважає за потрібне оснастити «Оплотами» бодай кілька батальйонів. 72 танки Т-72 львівського заводу мають надійти до ЗСУ.
«Ми закуповуємо виготовлені у Львові евакуаційні машини БРЕМ. І побачили можливості новітньої пожежної машини на базі Т-72», — сказав глава держави.
Незабаром підприємство має отримати 920 мільйонів гривень. Після цього до війська надійде 20 тактичних бойових колісних машин «ДОЗОР-Б». Готують до відправлення й новітні ракети, дрони, засоби радіоелектронної боротьби. «Це вже абсолютно інша армія, якою пишається кожен український громадянин. Це абсолютно інший Укроборонпром. Дякую вам за це», — сказав Президент, додавши, що він запропонував Міноборони спрямувати мільярд гривень на будівництво новітніх гуртожитків для контрактників. Понад 90 тисяч українців добровільно прийшли у Збройні сили, уклавши контракти. Щоб їм було легше проходити службу, глава держави вирішив дати старт такому будівництву. На першому етапі скористатися цією ініціативою зможуть до 10 бригад.
Президент окремо запевнив працівників підприємства, що не дозволить обкрадати армію. Доказ цього — часткове зняття недоторканності з народних депутатів. «Ніхто не матиме парасольки, якщо він корупціонер. Це стосується й чинного керівництва заводу», — сказав Петро Порошенко.
За матеріалами служби внутрішньої безпеки Укроборонпрому порушено й передано до Генпрокуратури 41 кримінальну справу. Запобігли крадіжці 631 мільйона гривень. Відсторонено 25 керівників державних підприємств. «І надалі демонструватимемо нашу рішучість у боротьбі з корупцією», — цитує Президента департамент прес-служби АП.
Він наголосив, що жодних трансформацій, реформування чи перенесення Львівської національної академії Сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного не буде. Позиція чітка: Україні потрібно більше танкістів.
«Ця академія — гордість Львова і області. Вона готує найкращих фахівців військової справи. Восьмеро випускників академії стали Героями України, — констатував глава держави. — Ми значно збільшили кількість курсантів, які навчаються в цьому славетному закладі. Конкурс на окремі професії сягає 48 осіб на місце. Це престиж академії, військової професії, статусу українського військовослужбовця».
За останній рік Міноборони спрямувало 90 мільйонів гривень на додаткове фінансування закладу. А оскільки офіцерів та офіцерів-танкістів у ЗСУ замало, планують підвищити й статус факультету військової підготовки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».