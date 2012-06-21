Як з’ясувалося, крила сучасних комах були утворені в результаті еволюції через зсув сегментів ноги їх ракоподібного предка. Про це повідомили американські вчені в журналі Nature Ecology & Evolution. Тривалий час біологи не могли знайти відповідь до загадки: яким чином були утворені крила комах.



Вчені постійно обговорювали безліч теорій, які не мали жодного сенсу. Через століття американські фахівці з MBL зуміли довести власну теорію – крила є виростами в зв'язку з анатомічними змінами, що тривають протягом 300 мільйонів років. В результаті еволюції «ноги» змістилися на спину і сформували літальний апарат.



Дослідники отримали таке відкриття при порівнянні особливостей сегментованих ніг ракоподібних з роду Parhyale і комах: мухи-дрозофіли і жука з роду Tribolium. Через те, що ці тварини легко піддаються генетичному аналізу, їх вибрали для проведення дослідження. При використанні методу редагування гена CRISPR / Cas9, вчені виявили, що ці гени відповідають шести сегментам ніг, які найбільше віддалені від стінки тіла.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»