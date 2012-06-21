З 4 по 7 вересня ноу-хау криворізьких транспортників — тролейбус на автономному ходу з дизель-генераторною установкою, здійснить пробіг Кривий Ріг — Житомир. Маршрут проходитиме через Кропивницький, Смілу, Київ, повыдомляє Укрінформ.
За результатами пробігу тролейбус-автобус може претендувати на внесення до Книги рекордів України за найдовший пробіг за маршрутом без контактної мережі, повідомляє Відділ преси та інформації апарату Криворізької міської ради і виконкому.
«Те, що наш тролейбус зараз має всі шанси потрапити до Книги рекордів України — визнання нашої тривалої та кропіткої роботи, заслуга всього колективу підприємства та керівництва міста. Адже Кривий Ріг — перше в Україні місто, яке розпочало випускати тролейбуси з дизель-генераторною установкою. Це дозволяє йому продовжувати рух на тих ділянках дороги, де контактну мережу не можна прокласти через технічні умови. До того ж, такий тролейбус, на відміну від традиційного, здатний об'їжджати перешкоди, місця пошкодження мережі, може функціонувати навіть в умовах їх обриву або обмерзання. Це зручно і комфортно, а головне, економно для людей», — наголосив директор КП «Міський тролейбус» Олександр Приходько.
За його словами, в Кривому Розі з початку 2017 року на лінію вийшли вже чотири тролейбуси з дизель-генераторною установкою. Вони працюють на маршруті, який поєднав спальні мікрорайони Східний 1-2-3 з центром міста і залізничним вокзалом «Червона». На виході — п'ятий гібридний тролейбус.
«Найближчим часом очікуємо на постачання обладнання ще для чотирьох таких машин. І вже до кінця року плануємо, що вони будуть перевозити пасажирів», — уточнив пан Приходько.