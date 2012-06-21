У Кролевці на Сумщині відкрили текстильну фабрику «Ярослав», що спеціалізується на виготовленні трикотажної та постільної білизни, спецодягу, домашнього трикотажу. Там працюють близько сотні місцевих жителів, а до кінця року їхня кількість зросте щонайменше втричі. Так інвестор, вклавши кошти у виробництво, відроджує колишню ткацьку фабрику, яка має особливе історичне, економічне та соціальне значення для нинішньої Кролевецької ОТГ.
Окрім того, що тут створено нові робочі місця, фабрика стане базою для проходження виробничої практики для студентів Кролевецького вищого професійного училища №23 за спеціальностями «ткач ручного художнього ткацтва», «кравець», «кравець-закрійник» та «вишивальник-кравець». Текстильна фабрика у Кролевці стала шостою в Україні, відкритою ПП «Ярослав».