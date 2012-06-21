Військова допомога Україні від Сполучених Штатів Америки не обмежиться поставками протитанкових ракетних комплексів «Джавелін».
Про це розповів спецпредставник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер в інтерв'ю «Європейській правді».
«Це доволі спрощене бачення (поставки комплексів «Джавелін»), йдеться про ширшу допомогу», — зазначив він.
Він зауважив, що за президентства Барака Обами США також надавали Україні безпекову допомогу, але не летальну зброю.
«Адміністрація Трампа зняла це обмеження. Воно розширює можливості США щодо безпекової підтримки України», — сказав спецпредставник Держдепу.
Утім Волкер виключив можливість військового вирішення конфлікту на Донбасі. Він упевнений, що повернути окуповані території можна лише дипломатичним шляхом.
«Для цього ми домовляємося про миротворців», — зазначив Волкер.
23 грудня 2017 року адміністрація Дональда Трампа схвалила проект забезпечення України летальною зброєю. Високопосадовці зазначили: це довгоочікуване рішення посилює участь Америки у збройному конфлікті на сході України та може призвести до погіршення стосунків із Росією.
Того ж дня президент України Петро Порошенко заявив, що Україна використовуватиме американську летальну зброю лише в оборонних цілях.
Протитанкові ракетні комплекси «Джавелін» працюють за принципом «вистрілив і забув». Після пуску ракета наводиться на обрану ціль і не потребує супроводу оператора. Ракети можуть уражати ціль згори, що є найменш захищеним напрямком.