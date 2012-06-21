Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Коли в лютому нинішнього року на автодорозі Суми – Полтава з’явився перший лазерний радар TruCam, працівники патрульної поліції Сумщини відчули, що водії стали трохи обережнішими і вже не так активно тиснули на газову педаль.
А цими днями такий же прилад встановили в обласному центрі, зокрема, на перетині вулиць Харківська та Охтирська, що неподалік від в’їзду до Сум з боку Харкова.
Як повідомив представник патрульної поліції в області Олег Сологуб, лазерний радар дисциплінує водіїв, хоча до ідеальної ситуації ще далеко. Так, з появою першого приладу на занадто швидкісних «літунів» складено майже півтори тисячі адміністративних матеріалів, за кожним із яких накладення штрафу відповідного розміру.
Втім, як вважають в області, TruCam усе-таки дисциплінують тих, хто за кермом. Принаймні бажаючих заплатити зі своєї кишені кілька сотень гривень, як мовиться, на рівному місці, все-таки меншає.