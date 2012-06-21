Винищувач-бомбардувальник п’ятого покоління F-35I зіткнувся під час тренувального польоту з двома лелеками.
В армії оборони Ізраїлю заявили, що літак зумів нормального приземлитися і не отримав пошкоджень, але тим не менш, як передбачено інструкцією, був переданий технічним фахівцям для проведення обслуговування, повідомляють іноземні ЗМІ.
За словами представника армії, літак (один із семи F-35I, які є на озброєнні Ізраїлю) мають відремонтувати у найближчі дні. Наразі ізраїльський телеканал Kan 11 повідомив, що повернення винищувача в бойову готовність може затриматися, адже при зіткненні могло постраждати стелс-покриття, завдяки якому F-35I не помітний для радарів. Кожен з придбаних Ізраїлем F-35I, за даними Kan 11, обійшовся ізраїльській армії у 110 мільйонів доларів. Загальна сума угоди, в рамках якої планується придбати у США 50 таких літаків, обійдеться країні у сім мільярдів доларів.