Англійські фахівці наводять факти серйозних ускладнень у пацієнтів, які перехворіли на вірусну інфекцію COVID-19. Свої спостереження вони опублікували у виданні Daily Mail.
За словами професора Королівського коледжу Лондона Карміне Паріанте, важкий перебіг хвороби дає ускладнення на будь-який орган людського організму, зокрема і на мозок. Втома, пошкодження легенів і серця, незворотні порушення роботи мозку. Це лише деякі з ускладнень коронавірусу, які вказують на те, що інфекція може в деяких випадках призвести до тривалої, виснажливої хвороби у тих, хто її ппереніс, кажуть все більше і більше лікарів.
Певний ризик існує і для тих, хто переніс захворювання в більш легкій формі. Причому наслідки можуть проявитися не відразу. Колега Паріанте, професор Імперського коледжу Лондона Азім Маджид, також попереджає, що у перехворілих через деякий час можуть виникнути проблеми з легенями або з серцем.
Дані, зібрані британськими вченими, свідчать про те, що первинні симптоми можуть з'являтися і зникати або зберігатися протягом 30 днів або більше, набагато перевищуючи офіційний двотижневий період, запропонований Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). А для деяких пацієнтів хвороба COVID-19 може бути лише початком довгої і важкої боротьби — з так званою «пост-ковідною інвалідністю».
Лікарі наводять приклад 48-річної матері трьох дітей зі Східного Лондона, у якої після перенесеного коронавірусу діагностовано ділатаційну кардіоміопатію: вірус викликав сильне запалення серцевого м'яза, що ускладнило прокачування крові по всьому тілу. На обох легенях залишилися великі рубці.
Тому лікарі наполягають на довгостроковому спостереженні всіх пацієнтів, які перенесли норонавірусну інфекцію COVID-19.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»