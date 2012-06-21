Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
«Луганщина отримала перший транш у 174 мільйони гривень на погашення боргів перед шахтарями»,— заявив голова ОДА Сергій Гайдай.
За його словами, це гроші для робітників державного підприємства «Первомайськвугілля» та ПрАТ «Лисичанськвугілля». Кошти, які надіслано в область, будуть спрямовані на забезпечення оплати праці шахтарів та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати.
За словами Сергія Гайдая, протягом наступного тижня буде отримано ще частину коштів. Сумарний обсяг боргу перед шахтарями Луганщини перевищував 250 мільйонів гривень. Наразі поставлено за мету повністю погасити борги із зарплати, які накопичено перед гірниками.