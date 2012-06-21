Упродовж лютого Львівщина шукатиме власний символ і гасло. І долучитися до цієї справи запрошують громадськість. До того ж, як поінформували у прес-службі ОДА, краяни можуть братися не лише до виконання технічного завдання — вимог до розроблення символа та гасла області, а й визначити, який образ потрібно закласти у логотип — ілюстрацію чи абстракцію, яким барвам віддати перевагу та який девіз обрати. Облдержадміністрація проведе закупівлю послуги зі створення символа Львівщини через систему електронних закупівель ProZorro.
Місцева влада впевнена, що гасло та логотип Львівщини сприятиме позиціонуванню області в Україні й за кордоном, а також розвиткові її туристичного, інвестиційного та зовнішньоекономічного іміджу.
Утім, Львівщина не перша у таких пошуках. Її сусідка Тернопільщина представила власний туристичний логотип ще в березні 2015 року.