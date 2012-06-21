На центральній площі Краматорська відбулося традиційне для зимових свят культурно-мистецьке дійство — «Різдвяні передзвони», під час якого майстерність продемонстрували колективи художньої самодіяльності Донеччини, а певного колориту акції додавала участь у ній гостей із Жовківського району Львівської області. Судячи з реакції глядачів, найбільше їм сподобалися виконання колядок, а також веселий фестиваль вертепів, які вкотре нагадали про давні різноманітні й багатющі народні традиції.
Гості й водночас учасники свята із Західної України — колектив «Джерело Розточчя» (місто Жовква) розповіли, що не вперше приїздять на Донбас, адже торік вони неодноразово виступали тут з концертами. І тому й нині скористалися найпершою можливістю, щоб привітати дорослих і менших жителів прифронтового краю з новорічними святами, побажати їм миру, добробуту й щастя.
До речі, глядачі, які прийшли на барвисте свято, також стали його учасниками, адже для них на площі влаштовували ігри, конкурси, хороводи, а ще вони змогли придбати тут різноманітні товари майстрів декоративно-прикладного мистецтва.