Цього року Північна Америка пережила найтепліший в історії червень. Такі висновки Програми Євросоюзу зі спостережень за Землею не стали несподіванкою, якщо взяти до уваги безпрецедентно високі температури, які на початку літа уразили Канаду й деякі штати США.

Програма ЄС зі спостережень за Землею «Коперник» отримує показники світових температур за допомогою комп’ютерних аналізів, використовуючи мільярди даних із супутників, літаків і метеостанцій по всьому світу. Кліматичні експерти стверджують, що висновки вказують на загрозливе зростання екстремальних температур. «Ми вже звикли до того, що щороку реєструємо підвищення температури на всій планеті», — сказав ВВС очільник британського офісу програми «Коперник» Пітер Стотт.

У Канаді й на північному заході США кілька міст зафіксували температуру, вищу від попередніх рекордів на п’ять градусів. Так само на п’ять градусів попередній рекорд побила літня температура і в Сибіру. Дослідження британської метеорологічної служби Met Office засвідчило, що така спека в цьому російському регіоні є наслідком кліматичних змін, спричинених людиною. Первинні розрахунки Met Office щодо червневої спеки в Канаді також свідчать, що це явище спричинено глобальним потеплінням, каже професор Стотт. «Це доказ того, що зміни клімату призводять до швидкої ескалації не просто екстремальних температур, а надзвичайно екстремальних», — пояснив науковець.

Такої самої думки дотримується і професорка Фрідеріке Отто Інституту змін навколишнього середовища з Оксфордського університету. «Кожне десятиліття у світі зростають обсяги викидів парникових газів, а це пришвидшує темпи потепління. Тому рекордна спека трапляється дедалі частіше», — стверджує вона. Професорка вважає, що ризики від зростання теплових хвиль, які зараз відчуває світ, сприймаються недостатньо серйозно. Якщо шторми й повені, які залишають по собі значні руйнування, викликають бурхливу реакції в суспільстві, то теплові хвилі — мовчазні вбивці. «Люди рідко падають замертво на вулиці спекотного дня, натомість вони тихо вмирають у своїх погано ізольованих будинках без кондиціонерів», — пояснила професорка. На її думку, про кількість жертв аномальної спеки можна говорити лише за кілька місяців після того, як вона спаде.

Професорка Отто наголошує, що навіть якщо людству вдасться домогтися скорочення викидів парникових газів, ми все одно спостерігатимемо часті та інтенсивні хвилі спеки. Тому вона радить зі скороченням шкідливих викидів інвестувати в програми адаптації та стійкості, щоб люди могли пристосуватися та жити в умовах вищих температур.