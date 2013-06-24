До 7 липня триває другий етап підтвердження участі в основній сесії НМТ. Станом на 4 липня 2022 року другий етап підтвердження участі в основній сесії НМТ пройшли майже 187 тис. учасників. Про це повідомивМіністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Бажання складати НМТ у тимчасових екзаменаційних центрах, створених в Україні, підтвердили майже 166 тис. осіб, а за кордоном – понад 21 тис.

На цьому етапі потенційні учасники, які раніше підтвердили намір складати НМТ, мають остаточно визначитися з населеним пунктом, де їм буде зручно проходити тестування.

Нагадаємо, процес складання НМТ за кордоном матиметакий же формат, як в Україні.