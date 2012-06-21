Майже 19 мільйонів років тому на планеті відбулося масове вимирання акул. Про це йдеться в дослідженні вчених Єльського університету, опублікованому на порталі Phys.org.

«Це сталося в період історії, коли в світовому океані було у 10 разів більше акул, ніж сьогодні. На даний момент дослідники не знають причини вимирання акул», – йдеться в статті.

За даними вчених, тоді вимерли понад 70% акул, що робить вдвічі масштабнішим події, що сталася 66 мільйонів років тому, року зникнення динозаврів. При цьому більшість акул загинули в прибережних водах.

Дослідники відзначають, що науці не відомі будь-які кліматичні лиха або руйнування екосистеми, які б датувалися періодом вимирання акул.

«Цей інтервал не відомий будь-якими серйозними змінами в історії Землі, але він повністю змінив природу того, що значить бути хижаком, що живе у відкритому океані», – зазначила Елізабет Сиберт, науковий співробітник Єльського університету.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»