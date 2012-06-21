Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У тому, що людська забудькуватість не має меж і слугує основою для маси анекдотів, ще раз переконує курйозний випадок, що недавно трапився з 54-річним мешканцем міста Конотоп на Сумщині.
Одного ранку він прийшов до гаража і з жахом побачив, що всередині порожньо.
Негайно зателефонував правоохоронцям, які, приїхавши на виклик, оформили заяву на предмет угону і почали обстежувати територію, аби вирахувати злодія чи злодіїв.
Проте швидко встановили, що від гаража немає жодного свіжого сліду від машини – не могла ж вона зникнути як лайнер чи вертоліт, злетівши у повітря.
Невдовзі після пошуків і уточнень деталей поліцейські знайшли машину конотопця …біля одного з магазинів, куди той напередодні приїжджав за покупками.
Тоді, скупившись, він попрямував не до машини, а прямісінько додому, бо будинок зовсім поруч. А колеса залишилися без нагляду до ранку.
Добре, що обійшлося без неприємностей, адже машину і справді могли викрасти.
Як результат, усі зітхнули з полегшенням, а власникові правоохоронці нагадали, що «відключатися» не варто в жодній ситуації.
До речі, не тільки конотопцю, а й усім – і не тільки власникам авто.